Ermittlungen nach Beschädigung an Gemeinschaftsunterkunft

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Wegen Beschädigungen an der Gemeinschaftsunterkunft in Loitz ermittelt die Polizei. Weder eine Beschädigung durch einen Bewohner selbst noch eine politisch motivierte Tat könnten bislang ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Daher sei auch der Staatsschutz eingeschaltet worden. Laut der Polizeimitteilung sind eine Glastür und eine Fensterscheibe eingeschlagen sowie der Dachüberstand und ein Fensterbrett beschädigt worden.

Loitz - Als Tatzeit wird die Nacht zum Freitag vermutet. Ein Wachmann habe einen Knall vernommen und daraufhin das Gebäude nachts kontrolliert.

Die Gemeinschaftsunterkunft werde aktuell von mehreren syrischen Staatsangehörigen bewohnt. Von ihnen sei nach ersten Erkenntnissen keiner verletzt. Die Polizei werde rund um die Unterkunft verstärkt Streife fahren. Die ehemalige Grundschule in Loitz wurde erst vor kurzem wieder als Unterkunft für Geflüchtete hergerichtet, nachdem sie erst im Dezember geschlossen worden war. Davor war das Gebäude im Frühjahr als Unterkunft eingerichtet worden, als wegen des Kriegs in ihrer Heimat immer mehr Ukrainer kamen. dpa