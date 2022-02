Erneut Demonstration in Schwerin gegen Corona-Maßnahmen

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

In Schwerin sind am Montagabend erneut mehrere Hundert Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die ihrer Meinung nach überzogenen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Ihr Protest richtete sich auch gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer zu Beginn der Protestaktion auf etwa 1100.

Schwerin - Das waren weniger als bei den Veranstaltungen an zurückliegenden Montagen in der Landeshauptstadt.

Bevor sich der Demonstrationszug durch die Schweriner Innenstadt in Bewegung setzte, rief ein Sprecher der Initiatoren dazu auf, Abstand zu Vertretern extremistischer Gruppierungen zu wahren und sich damit deutlich abzugrenzen. Bei der Corona-Protestaktion am Samstag in Schwerin war eine Gruppe von Rechtsextremisten aufgetreten. Auf großen Bannern machten sie ihre Ablehnung des demokratischen Staates deutlich und skandierten Parolen.

Zu solchen Vorfällen kam es laut Polizei dieses Mal nicht. Am Rande des Protestzuges habe sich eine Gruppe von etwa 25 Menschen formiert, die dem eher linken Spektrum zuzuordnen gewesen sei und eine Impfpflicht befürwortete. dpa