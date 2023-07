Erneut Geldautomat in MV gesprengt

Ein gesprengter Geldautomat. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Nach einem Jahr ohne Angriffe auf Geldautomaten in MV sind die Geräte in diesem Jahr wieder im Visier von Kriminellen. Am frühen Morgen schlugen Unbekannte in Stralsund zu. Es ist der sechste Fall in diesem Jahr.

Stralsund/Schwerin - In Mecklenburg-Vorpommern haben Unbekannte erneut einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter brachen am frühen Morgen in ein Einkaufscenter in Stralsund ein und zerstörten dort einen Bankautomaten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie hoch der Schaden im Stadtteil Andershof ist und ob Geld erbeutet wurde, sei noch nicht geklärt.

Die Täter sind flüchtig, die Fahndung nach einem silberfarbenen Fluchtwagen dauert laut Polizei an. Der betroffene Teil des Einkaufscenters wurde gesperrt. Es war der sechste Angriff auf Geldautomaten im Nordosten in diesem Jahr. Zuletzt hatten Unbekannte im Juni in einem Einkaufscenter in Sievershagen bei Rostock auf ähnliche Art und Weise einen Bankautomaten gesprengt und waren geflohen.

Anfang März war in Lübz (Ludwigslust-Parchim) ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei geht von drei Tätern aus, die unerkannt in einem dunklen Wagen entkamen. Ähnliche Fälle hatte es Mitte Februar in Leezen bei Schwerin sowie im Januar in Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) und Strasburg (Vorpommern-Greifswald) gegeben.

Nach Angaben des Landeskriminalamtes MV gab es im Jahr 2020 drei, im Jahr 2021 fünf solcher Fälle in MV. Am höchsten lag die Zahl 2018, da gab es zwölf Geldautomaten-Sprengungen im Nordosten Bundesweit gab es nach bisherigen Statistiken 2022 etwa 500 solcher Automatensprengungen. dpa