Erneut Kollision zwischen Straßenbahn und Pkw in Rostock

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Zum wiederholten Mal ist es in diesem Jahr in der Rostocker Innenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. Bei dem Unfall am Mittwochmorgen wurde laut Angaben der Polizei ein 52-jähriger Autofahrer leicht verletzt.

Rostock - Nach bisherigem Erkenntnisstand hatte er in der Warnowstraße während des Abbiegens eine von hinten kommende Straßenbahn übersehen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Am 31. Januar war es in Rostock gleich zu drei Unfällen gekommen, an denen Straßenbahnen beteiligt waren. Dabei war eine Frau schwer verletzt worden. Zudem wurde an dem Tag eine entgleiste Straßenbahn wieder auf die Schienen gesetzt. dpa