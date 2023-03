Erneut Protest gegen Flüchtlingsunterkunft in Upahl

Gegner einer Flüchtlingsunterkunft im Ort Upahl protestieren vor dem Tagungsgebäude des Kreistages Nordwestmecklenburg. © Jens Büttner/dpa

In Grevesmühlen haben erneut Menschen gegen eine in Upahl geplante Flüchtlingsunterkunft demonstriert. Die Versammlung am Freitag stand unter dem Motto „Upahl sagt weiterhin NEIN!“. Laut Polizeiangaben kurz nach Versammlungsbeginn kamen mehr als 300 Menschen. Die Menschen seien nach Redebeiträgen auf dem Markt durch die Stadt gezogen, berichtete ein dpa-Reporter.

Grevesmühlen - Pläne für den Bau einer Unterkunft in dem 500-Einwohner-Ort Upahl sorgen seit Wochen für Proteste. Zunächst war eine Containerunterkunft mit 400 Plätzen geplant. Zuletzt hatte der Kreistag beschlossen, eine Begrenzung auf 200 zu fordern.

Über das Vorhaben streiten auch die Gemeinde und der Landkreis. Die Gemeinde hatte gerichtlich einen Baustopp erwirkt, weil noch keine Baugenehmigung vorlag. Zuletzt hat die Gemeinde zudem die Änderung des maßgeblichen Bebauungsplanes veranlasst, so dass keine Sozialbauten - also auch Flüchtlingsunterkünfte - zulässig wären. Laut Innenministerium könnten derartige Bauten dennoch genehmigt werden. dpa