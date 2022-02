Erneut Sonderregeln für Wahlen 2022 wegen Corona

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie gelten für Wahlen in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern erneut Sonderregeln. So ist die Kandidatenaufstellung von Parteien und Wählergruppen vereinfacht, damit keine großen Versammlungen abgehalten werden müssen, wie das Innenministerium in Schwerin am Freitag anlässlich der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes mitteilte.

Schwerin - Zusätzlich werde bei Bedarf eine Verschiebung der Wahl ermöglicht oder es könne ausschließlich per Brief gewählt werden. Die Regeln gelten demnach von diesem Samstag an.

Bereits im vergangenen Jahr gab es Sonderregeln für Wahlen. Die neue Verordnung unterscheide sich in einigen Punkten, hieß es. So könne eine Verschiebung der Wahl oder der Übergang zur ausschließlichen Briefwahl nicht mehr abhängig von der Corona-Inzidenz geregelt werden. Die Entscheidung müsse sich jetzt nach dem Stufensystem der aktuellen Corona-Landesverordnung richten. Die Corona-Kommunalwahl-Verordnung gilt den Angaben zufolge bis zum 30. Juni oder bis der Landtag feststellt, dass für Wahlen keine pandemiebedingten Sonderregeln mehr erforderlich sind.

In Mecklenburg-Vorpommern werden 2022 in voraussichtlich zwölf Städten hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewählt. Dabei sind nach Angaben des Städte- und Gemeindetages zwischen Greifswald und Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) rund 150 000 Wählerinnen und Wähler zu Abstimmungen aufgerufen. Allein sechs Wahlen fallen auf den 8. Mai - in Stralsund, Bergen, Wolgast (Vorpommern-Greifswald), Malchin (Mecklenburgische Seenplatte), Hagenow und Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim). dpa