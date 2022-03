Erneute Ehrung für Rostocker Zoo: Bester Zoo Europas

Das Logo des Zoos in Rostock. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Rostocker Zoo ist nach 2015 und 2018 zum dritten Mal in Folge als bester europäischer Zoo in der Kategorie mit 500.000 bis zu einer Million Besuchern ausgezeichnet worden. Der Preis „Best European Zoo Award“ wird den Angaben von Dienstag zufolge im Rhythmus von zwei bis drei Jahren in drei nach Besucherzahlen geordneten Kategorien vergeben. Seine Übergabe hatte sich zuletzt coronabedingt verzögert.

Rostock - Wie der britische Zooexperte und Ausrichter des Wettbewerbs, Anthony Sheridan, sagte, habe Rostock die Spitzenposition in seiner Kategorie noch einmal ausbauen können. „Der Dreiklang aus artgerechter Tierhaltung in neuen, modernisierten Anlagen, der Umsetzung des Bildungsauftrages sowie des Natur- und Artenschutzes machen den Zoo Rostock so erfolgreich.“ Zudem würden viele innovative Visionen für die Zukunft eine erfolgreiche Entwicklung versprechen.

Für den Wettbewerb seien mehr als 100 Zoos aus rund 30 europäischen Ländern bewertet worden. Kriterien seien beispielsweise Bildungsarbeit, Natur- und Artenschutz, Tierhaltung oder Öffentlichkeitsarbeit.

Für Zoodirektorin Antje Angeli stehen moderne Tieranlagen und der Natur- und Artenschutz im Mittelpunkt der Arbeit. „Als eine der größten Freizeit- und Bildungseinrichtungen des Landes müssen auch hier die Inhalte fortlaufend überprüft und aktualisiert werden.“ dpa