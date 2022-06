Eröffnung des Deutschen Mühlentages in Schwerin

Teilen

Mehr als 600 historische Mühlen lassen am Montag bundesweit ihre Flügel, Wasserräder oder Motoren drehen. Anlass ist der 29. Deutsche Mühlentag. Führungen und Feste sind vielerorts angekündigt. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung findet in der Schleifmühle Schwerin (11.00 Uhr) statt. Allein in Mecklenburg-Vorpommern nehmen 19 historische Mühlen teil.

Schwerin - Beim Deutschen Mühlentag wollen die Mühlenfreunde auch auf Probleme bei der Erhaltung der technischen Denkmäler hinweisen. So werde die sogenannte Kleine Wasserkraft durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bedroht, kritisiert die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung. Die Einspeisevergütung soll demnach künftig entfallen. Sie sei aber eine wichtige Finanzquelle für denkmalgeschützte Wassermühlen.

Auch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie bereitet den Mühlenfreunden Kopfzerbrechen. Bei der Renaturierung von Flüssen werde historischen Mühlen oft regelrecht das Wasser abgegraben, so die Gesellschaft. Die geforderten Fischtreppen seien für die kleinen Mühlen zu teuer. So könnten sich - selbst zu Schauzwecken - die Wasserräder oft nicht mehr drehen.

Noch vor 150 Jahren prägten Wind- und Wassermühlen das Landschaftsbild. Nahezu jedes Dorf hatte seine Mühle, so der Mühlenverein Mecklenburg-Vorpommern. Erst die modernen Großmühlen entzogen ihnen demnach die wirtschaftliche Grundlage. Heute gebe es in MV noch rund 150 Wasser- und 120 Windmühlen sowie 40 Motormühlenstandorte. Oft seien sie nur noch an Ruinen oder ein paar Steinen oder Holzbalken auszumachen. 217 Mühlen seien in MV als Technische Denkmale eingestuft.

Den Deutschen Mühlentag gibt es seit 1994. dpa