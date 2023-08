Ersatzkassen steigern Marktanteil in MV auf fast 50 Prozent

Blick auf den Schriftzug einer Barmer GEK-Filiale. © picture alliance/Uwe Zucchi/dpa/Archivbild

Der Verband der Ersatzkassen in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet nach eigenen Angaben weiterhin wachsenden Zulauf. Mit nunmehr 713.909 Versicherten sei der Marktanteil der Kassengemeinschaft im Nordosten auf 48,4 Prozent gewachsen. Bundesweit liegt der Anteil laut Statistik bei etwa 38 Prozent. „Die weiterhin positive Entwicklung der Versichertenzahlen ist ein Beleg für das Vertrauen, das die Menschen in unserem Land auch in Zeiten erforderlicher Reformen und damit verbundener Veränderungen in die sechs Ersatzkassen setzen“, erklärte Landesverbandschefin Kirsten Jüttner am Donnerstag in Schwerin.

Schwerin - Dem Verband der Ersatzkassen (vdek) gehören die Techniker Krankenkasse (TK), die Barmer, die DAK-Gesundheit, die KKH Kaufmännische Krankenkasse, die Handelskrankenkasse und die Hanseatische Krankenkasse an. Größte Einzelkasse im Landesverband ist die Barmer mit 268.000 Versicherten.

Unter allen gesetzlichen Krankenkassen zählt weiterhin die AOK in Mecklenburg-Vorpommern mit 405.000 die meisten Versicherten. Sie kommt damit auf einen Marktanteil von 27,5 Prozent. Der Anteil der Privatversicherten liegt im Nordosten mit gut 7 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt, der mit etwa 10 Prozent angegeben wird. Der vergangenen Erhebung aus dem Jahr 2019 zufolge gehörten in Mecklenburg-Vorpommern etwa 114.000 Menschen einer privaten Krankenversicherung an, darunter 28.000 Selbstständige und 23.000 Beamte.

Die Landesverbandschefin des vdek Jüttner verwies darauf, dass die Sicherung einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung für alle in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern keine einfache Aufgabe sei. Sie könne „nur im Schulterschluss aller Beteiligten und auch dem Überwinden tradierter Strukturen gelingen“. Notwendige Reformen dürften nicht schon während des Prozesses ausgebremst werden, mahnte Jüttner. Die Ersatzkassen sehen insbesondere im Bereich der Krankenhäuser Reformbedarf, um die Strukturen effizienter zu machen. dpa