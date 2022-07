Erschließung für Industriegebiet gestartet

Mit einem symbolischen Spatenstich hat am Mittwoch bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) die Erschließung eines Großgewerbegebietes unweit der Autobahn 20 begonnen. Bis Ende 2023 sollen nach Angaben des Landes rund 14 Millionen Euro in Straßen sowie die Ver- und Entsorgung der ansiedlungswilligen Firmen fließen. Grund sind Investitionen mehrerer Firmen, darunter der Schuhhersteller Birkenstock, der allein rund 100 Millionen Euro in eine neue Produktion investieren will und schon begonnen hat.

Pasewalk - „Dies ist gut investiertes Geld, denn das ist ein Gebiet, dass mit hoher Auslastung rechnen kann“, sagte der Staatssekretär für Vorpommern Heiko Miraß (SPD) in Pasewalk. Das Land fördere die Baumaßnahme des Landkreises zu 95 Prozent. Neben dem Schuhhersteller hat bereits ein anderes Unternehmen aus Süddeutschland dort gebaut, das Firmen mit Regalen ausrüstet. Weitere Unternehmen planen Ansiedlungen, sagte Miraß.

Birkenstock hat nach eigenen Angaben gute Erfahrungen mit einem Werk in Görlitz gesammelt, was Arbeitskräfte und die Nähe zu Polen betrifft. Das gilt laut Miraß auch für Pasewalk und der Nähe zur Großstadt Stettin (Szczecin). Die Herstellung von Sandalen mit orthopädischem Fußbett soll im zweiten Halbjahr 2023 mit 400 bis 500 Mitarbeitern anfangen - insgesamt sollen es 1000 Arbeitsplätze werden. Das gilt als eine der größten Firmeninvestitionen seit Jahren im Nordosten.

Der Kreis lässt zudem auf 1,2 Kilometern eine Straße zur B104 - und damit zur Autobahn 20 - erneuern und verbreitern. Das Industriepark-Gelände im strukturschwachen Süden Vorpommerns stand jahrelang leer, bis die Landesregierung vor wenigen Jahren die Suche nach Investoren vorantrieb. dpa