Erst Frau ohne Führerschein, dann Partner unter Alkohol

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Ein Paar aus dem Kreis Vorpommern-Rügen hat nach Polizeikontrollen am Wochenende nacheinander ihre beiden Autos in Altheide stehen lassen müssen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurde erst die 49-jährige Frau am Samstagabend mit dem Wagen für eine Kontrolle angehalten. Dabei kam heraus, dass sie noch mit einem Fahrverbot belegt war. Sie hätte erst im Dezember wieder ans Steuer ihres Wagens dürfen und musste das Auto stehenlassen.

Altheide - Die Frau rief ihren Freund an, der mit seinem Auto von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst kam. Dabei nahmen die Beamten allerdings Alkoholgeruch beim Abholer wahr. Ein Atemtest des Mannes ergab 1,28 Promille. Der 49-Jährige musste den Führerschein abgeben, das Auto auch abstellen und zu einer Blutprobe in eine Klinik mitkommen.

Schließlich wurde eine Freundin des Paares angerufen, die auch per Auto kam. Diese sei wirklich fahrtüchtig und fahrberechtigt gewesen, hieß es. dpa