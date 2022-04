Erste Jugendweihen in MV: Rund 5500 Teilnehmer

Teilnehmer einer Jugendweihefeier sitzen auf ihren Plätzen. © Danny Gohlke/dpa/Archivbild

Die Jugendweihe-Saison in Mecklenburg-Vorpommern hat am Samstag in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) begonnen. Die ersten 20 Mädchen und Jungen begingen am Morgen in einer Festveranstaltung feierlich den Schritt ins Erwachsenenleben. In Neustrelitz waren am Samstag insgesamt drei Jugendweihefeiern geplant, eine weitere in Gnoien (Landkreis Rostock).

Schwerin - Meist findet anschließend ein Familienfest statt.

Fast die Hälfte aller 14-Jährigen begeht in Mecklenburg-Vorpommern die atheistische Jugendweihe. Die evangelische Konfirmation und die katholische Firmung haben deutlich weniger Teilnehmer, weil die Kirchenbindung im Nordosten gering ist. Die evangelische Kirche geht in diesem Jahr von rund 1100 Teilnehmern in MV aus, die katholische Kirche von einigen Hundert.

Allein beim größten Jugendweihe-Anbieter, dem Verein Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern, haben sich 4500 Mädchen und Jungen für die landesweit rund 150 Feierstunden angemeldet, wie der Geschäftsführer des Vereins, Jörg Ahlgrimm, sagte. Hinzu kämen etwa 1000 Jugendliche bei anderen Veranstaltern. Die Saison dauert traditionell bis Ende Juni. Einige lokale Veranstalter haben allerdings auch in diesem Jahr mit Blick auf die anhaltende Corona-Pandemie ihre Feiern auf Spätsommer und Frühherbst verschoben.

Mitunter sprechen prominente Redner in den Feierstunden zu den Jugendlichen, darunter Minister der Landesregierung, Bundes- und Landtagsabgeordnete. Dazu gehören in diesem Jahr nach Worten von Ahlgrimm Landtagspräsidentin Birgit Hesse, Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) und die Antirassismus-Beauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali Radovan (SPD). dpa