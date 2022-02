Erster Einsatz von batteriebetriebenen Bahnen in MV geplant

In Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig die nach Angaben der Landesregierung ersten batteriebetriebenen Fahrzeuge des Landes im Bahnverkehr unterwegs sein. Die Regionalbahnen sollen ab Ende 2026 auf den Linien 11 und 12 zwischen Wismar und Tessin beziehungsweise Bad Doberan und Graal Müritz Dieselfahrzeuge ersetzen, teilte das Schweriner Infrastrukturministerium am Freitag mit.

Rostock - Die Fahrzeuge können demnach auch über Oberleitungen versorgt werden. Im Rostocker S-Bahn-Verkehr sollten zudem ab Ende 2024 die Taktung erhöht und modernisierte Züge eingesetzt werden.

Die S 1 zwischen Rostock und Warnemünde soll demnach in einem zehnminütigen Grundtakt verkehren. Für die morgendliche Hauptverkehrszeit sei weiterhin ein 7,5-Minuten-Takt vorgesehen. Die Fahrten der S 2 (aus Güstrow über Schwaan) und S 3 (aus Güstrow über Laage) werden demnach über die Linie S 1 bis Warnemünde durchgebunden und fahren in einem Stundentakt, am Wochenende zweistündlich. Die Anpassungen und Modernisierungen erfolgen im Rahmen der erneuten Vergabe des Teilnetzes Warnow an die Deutsche Bahn. dpa