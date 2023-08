Erster Schultag nach den Ferien in Mecklenburg-Vorpommern

Holzordner mit Unterrichtsmaterial und Schulbüchern stehen im Klassenraum einer 4. Klasse. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Schule startet und Kinder sind wieder in größerer Zahl im Straßenverkehr unterwegs. Innenminister Pegel ruft zu Rücksichtnahme auf und kündigt Verkehrskontrollen in der Nähe von Schulen an.

Schwerin - Nach sechs Wochen Sommerferien beginnt für die rund 164.600 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern am Montag (7.30 Uhr) das neue Schuljahr. Schon am Samstag waren die Erstklässler feierlich eingeschult worden.

Innenminister Christian Pegel (SPD) mahnte die Autofahrer zu besonderer Vorsicht und Rücksichtnahme. Es falle Kindern schwer, ihre Aufmerksamkeit gleichzeitig auf verschiedene Dinge zu richten, sagte er. Je jünger, desto schwieriger sei es für sie, in der komplexen Verkehrswelt zurechtzukommen.

Pegel kündigte verstärkte Verkehrskontrollen in der Nähe von Schulen an. Im vergangenen Jahr sind dem Ministerium zufolge 404 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren auf den Straßen des Landes verunglückt, 66 davon auf dem Schulweg. In 44 Fällen seien die Kinder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. dpa