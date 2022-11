Erstes Kulturmonitoring: Land reformiert Kulturförderung

Bettina Martin, Kulturministerin von Mecklenburg-Vorpommern, lächelt. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Arhcivbild

Kultur bedarf der staatlichen Förderung und Kultur findet vor allem in den größeren Städten statt. Das sind zwei Ergebnisse des ersten Kulturmonitorings für Mecklenburg-Vorpommern, das im Auftrag der Landesregierung erstellt und am Dienstag von Kulturministerin Bettina Martin (SPD) in Schwerin vorgestellt wurde.

Schwerin - Demnach flossen im untersuchten Jahr 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie, im Nordosten insgesamt 211,6 Millionen Euro an öffentlichen Geldern in die Kultur. Davon stammten 89,6 Millionen vom Land, Städte und Gemeinden steuerten 91,2 Millionen, die Landkreise weitere 18,8 Millionen, der Bund 9,5 Millionen und die EU 2,2 Millionen Euro bei.

Martin kündigte als Konsequenz aus Gesprächen mit Kulturschaffenden und den vorliegenden Daten Änderungen in der Kulturförderung an. So werde der bürokratische Aufwand für die Bezieher der Mittel gesenkt. Zudem solle die mögliche Förderdauer auf bis zu vier Jahre ausgeweitet und damit mehr Planungssicherheit geschaffen werden. Mit der Einführung von Mindesthonoraren solle zu einer gerechteren Entlohnung von Künstlerinnen und Künstler beigetragen werden. dpa