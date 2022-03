Erstes stationäres Kinderhospiz in MV kommt nach Stralsund

Schwerkranke Kinder und Jugendliche benötigen an ihrem Lebensende intensive Betreuung und Pflege. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es diese Begleitung bislang jedoch nur ambulant. Das soll sich in den kommenden Jahren in Stralsund ändern.

Stralsund - In Stralsund soll in den kommenden Jahren das erste stationäre Kinder- und Jugendhospiz im Nordosten entstehen. Die Einrichtung werde acht Pflegeplätze sowie Apartments für Eltern und Geschwisterkinder bieten, wie die Stadt und der Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm mitteilten. Der Bau werde etwa zehn Millionen Euro kosten. Die Hälfte der Summe soll durch Spenden finanziert werden. Wer die restlichen Kosten trägt, war zunächst nicht bekannt. Der erste Spatenstich ist für Sommer 2024, die Fertigstellung für Ende 2025 vorgesehen.

Die nächstgelegenen stationären Hospize für Kinder und Jugendliche sind den Angaben nach in Hamburg und Berlin. „Der gesamte Nordosten ist auf der Deutschlandkarte ein weißer Fleck. Das wollten und werden wir ändern“, sagte der Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU).

Das Hospiz soll im Nordwesten der Hansestadt entstehen. Dazu will der Förderverein ein städtisches Grundstück pachten. In der Nähe befinden sich eine Kita und Pflegeeinrichtungen. Davon erhoffe man sich Synergien. Zudem sei der Weg zum Zoo und vielen Stralsunder Sehenswürdigkeiten nicht weit. „Wir freuen uns für alle Kinder und Jugendlichen und ihre Familien, die unsere Unterstützung benötigen, dass wir ihnen nun ein Angebot an einem attraktiven Standort an der Küste machen können“, sagte Vereinsvorsitzende Marlies Rüchel.

Kinder mit unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankungen benötigen dem Greifswalder Verein zufolge intensive Betreuung, Begleitung und Pflege. Nachdem man einen ambulanten Dienst etabliert habe, sei das stationäre Hospiz ein logischer und lange überfälliger Schritt. Der Bedarf sei groß. Kinder und Jugendliche verbringen, anders als Erwachsene, nicht nur ihre letzte Lebensphase in einem Hospiz. Die Einrichtungen stehen vielmehr betroffenen Mädchen und Jungen und ihren Familien offen, die eine Auszeit von ihrem herausfordernden Alltag brauchen. dpa