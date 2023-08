Erweiterungsbau für Schweriner Wasserschutzpolizei fertig

Am Schweriner See wird ein Erweiterungsbau für die Wasserschutzpolizei feierlich übergeben. © Bernd Wüstneck/dpa

Ein nachhaltiger Holzbau mit einer Größe von 270 Quadratmetern ziert neuerdings das Ufer des Schweriner Sees. Darin befinden sich Räumlichkeiten für die Wasserschutzpolizei. Für die Schlüsselübergabe am Montag war auch Ministerpräsidentin Schwesig vor Ort.

Schwerin - Am Schweriner See ist ein moderner Erweiterungsbau für die Wasserschutzpolizei entstanden. Bei der feierlichen Schlüsselübergabe am Montag beglückwünschte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Polizeiinspektion zu den neuen Räumlichkeiten und dankte den Beamten für ihren täglichen Einsatz. „Alle Arbeiten sind von regionalen Firmen gemacht worden“, sagte Schwesig. „Es ist wirklich schön geworden.“

Der etwa 2,3 Millionen Euro teure Holzbau befindet sich unweit des Seeufers und hat eine Grundfläche von 270 Quadratmetern, wie die Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. Beim Bau sei insbesondere Wert auf eine nachhaltige Bauweise gelegt worden - etwa durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Deckenflächenheizung und eine geringe Wärmedurchlässigkeit.

Zudem biete das Gebäude, das zuvor für acht Mitarbeiter ausgelegt war, nun ausreichend Platz für die 26 angestellten Polizistinnen und Polizisten. Innen befinden sich neue Büroräume, Duschen und Umkleiden sowie Lagerräume. Dreieinhalb Jahre hat das Bauvorhaben des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamts Schwerin gedauert. dpa