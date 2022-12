Erzbischof Heße ruft zum Gebet für Papst Benedikt XVI. auf

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. winkt am Flughafen München. © Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa/Archivbild

Erzbischof Stefan Heße hat die Gläubigen im Norden zum Gebet für den schwer kranken emeritierten Papst Benedikt XVI. aufgerufen. Er folgte damit der Bitte von Papst Franziskus, der am Mittwoch alle katholischen Gläubigen zu einem „spezielles Gebet“ für den 95-Jährigen aufgerufen hatte. Ein Sprecher des Erzbistums Hamburg sagte, er gehe auch davon aus, dass in den örtlichen Gottesdiensten in den Fürbitten für den Papst gebetet werde.

Hamburg/Rom - Nach Angaben des Sprechers des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, hat sich Benedikts Gesundheitszustand wegen dessen hohen Alters verschlechtert. Doch sei die Situation „für den Moment unter Kontrolle“. Papst Franziskus habe Benedikt sofort nach der Generalaudienz besucht.

Der gebürtige Bayer Joseph Ratzinger, der 2005 zum Nachfolger von Johannes Paul II. gewählt wurde, war der erste deutsche Papst seit fast 500 Jahren. Er war 2013 von seinem Amt zurückgetreten und lebt seither im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten.

Das Erzbistum Hamburg, das sich über Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg erstreckt, ist flächenmäßig das größte Bistum in Deutschland. Bei der Zahl der Gläubigen zählt es im protestantisch geprägten Norden mit knapp 380.000 Katholiken jedoch zu den kleinsten Bistümern der Republik. dpa