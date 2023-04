Esken erntet mit Verteidigung Rügener LNG-Pläne Kritik

Saskia Esken, Parteivorsitzende der SPD, beantwortet Fragen von Journalisten. © Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Nachdem die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken Probleme bei der Kommunikation im Zusammenhang mit LNG-Plänen für Rügen eingeräumt hat, kommt von der Insel Skepsis. „Wir sind gespannt, ob es sich bei Frau Eskens Ankündigung, die Kommunikation jetzt proaktiv und auf Augenhöhe zu gestalten, nur um ein Lippenbekenntnis handelt“, teilten am Montag mehrere Gemeinden im Südosten der Insel in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Berlin/Binz - Man wende sich schließlich seit knapp drei Monaten vergeblich an die Bundesregierung. „Wir laden Herr Bundeskanzler Scholz ein, sich selbst auf der Insel ein Bild zu machen und mit uns in den Dialog zu treten.“

In der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ hatte Scholz' Parteikollegin Esken am Sonntagabend gesagt, man brauche das vor oder auf Rügen geplante Flüssigerdgas (LNG)-Terminal und verwies auf den hohen Energiebedarf und die notwendige Vorbereitung auch für den kommenden Winter. Zugleich hatte sie angesichts von Protesten auf Rügen betont, wenn man schneller bei Infrastrukturprojekten vorgehe, müsse man die Gespräche mit den Menschen „mit höherer Geschwindigkeit und vor allem proaktiv“ führen. „Wir müssen früh mit den Menschen sprechen“, sagte Esken. Im Fall von Rügen müsse man mit Blick auf das Zusammenspiel zwischen Bund und Land vielleicht nochmal nachschauen, „was da schief gelaufen ist“.

Die Gemeinden bezweifeln nach eigener Aussage, dass es um ein mangelndes Zusammenspiel zwischen Bund und Land geht. Gespräche zu den LNG-Terminals liefen nach Angaben des Bundes schon seit vergangenen Sommer, und beide Seiten hätten mehrfach den engen Austausch betont. Zudem stellten die Gemeinden erneut den Bedarf für das Terminal in Frage: „Was das Thema LNG betrifft, sind sich sämtliche Energie-Experten einig: durch den Bau der Terminals werden massive Überkapazitäten aufgebaut.“ Unterdessen gab es am Wochenende auf der Insel wieder Protest gegen die LNG-Pläne. Nach Angaben der Initiative „Wir für Rügen“ versammelten sich in Sassnitz etwa 300 Menschen zu einer Kundgebung. dpa