EU fördert wieder deutsch-polnische Gemeinschaftsprojekte

Reinhard Meyer (SPD), Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, gibt ein Pressestatement. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Die EU unterstützt grenzüberschreitende Gemeinschaftsprojekte im Osten Mecklenburg-Vorpommerns in den kommenden fünf Jahren mit insgesamt 124,6 Millionen Euro. Wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte, können im Rahmen des Interreg-Programms nun Förderanträge für Vorhaben gestellt werden, an denen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Polen beteiligt sind.

Schwerin - Zuschüsse aus Brüssel gibt es unter anderem für Projekte aus den Bereichen Forschung und Innovation, Bildung, Anpassung an den Klimawandel, Naturschutz und Artenvielfalt, Kultur und für nachhaltigen Tourismus. Gewährt würden bis zu 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben, für die Projektvorbereitung könnten pauschal 10.560 Euro beantragt werden, hieß es.

„Eine bessere gemeinsame Teilhabe durch Sprache, Kultur und Tourismus stärkt das Vertrauen und fördert die grenzüberschreitende Entwicklung“, erklärte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Der Klimawandel mache ebenso wenig an Grenzen halt wie Einflüsse auf Natur und Umwelt. Jüngstes Beispiel sei das massenhafte Fischsterben im vorigen Jahr in der Oder gewesen.

Laut Wirtschaftsministerium stehen nun im ersten Aufruf zunächst 51,3 Millionen Euro bereit. Projektanträge könnten bis zum 7. Juni über das elektronische System Jems eingereicht werden. Grundsätzlich müssen immer mindestens ein polnischer und ein deutscher Partner am Projekt teilnehmen. Dabei könne es sich sowohl um öffentliche als auch private Organisationen handeln, aber auch um kleine und mittlere Unternehmen, Behörden, Dienstleistungsanbieter, Hochschulen, Schulen oder auch medizinische Einrichtungen.

In der Vergangenheit wurde mit Hilfe des Interreg-Programms zum Beispiel das grenzüberschreitende Straßen- und Radwegenetz ausgebaut. Förderung gab es auch für Aus- und Weiterbildungsprogramme für Jugendliche, den grenzüberschreitenden Rettungsdienst und Sprachprogramme für Kinder und Jugendliche. dpa