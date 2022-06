„Eugen Onegin“ und „Über Menschen“: Neue Spielzeit

Mit einer russischen Oper und mehreren neuen Schauspielstücken mit Ost-Bezug wartet die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz in der Spielzeit 2022/23 auf. So wird als erste Oper „Eugen Onegin“ von Peter Tschaikowski im November aufgeführt, wie Intendant Sven Müller am Mittwoch in Neubrandenburg vor Journalisten sagte. „Wir haben nichts gegen das russische Volk und die russische Kultur“, sagte der Intendant mit Blick auf den Militärangriff Russlands auf die Ukraine zur Auswahl.

Neubrandenburg - Man könne putinkritisch sein ohne puschkinkritisch sein zu müssen.

Im Schauspiel wird unter anderem der Roman von Juli Zeh „Über Menschen“, der im Berliner Umland spielt, auf die Bühne gebracht. „Es geht um die politische Relevanz ländlicher Gegenden“, sagte Schauspielleiterin Tatjana Rese. Zudem wird die Theaterfassung von „Warten auf'n Bus“ von Katrin Hentschel inszeniert. Sie beruht auf einer beliebten TV-Serie des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Nach den Corona-Jahren haben die Menschen nach Ansicht von Rese ein großes Bedürfnis, wieder zu kommunizieren, wobei es stark um den Osten Deutschlands gehe.

Die Tschaikowski-Oper geht auf ein Versepos von Alexander Puschkin zurück und gilt als „berührendes Seelengemälde über die Unumkehrbarkeit von Entscheidungen“. In der neuen Spielzeit planen die Veranstalter insgesamt 18 Premieren im Schauspiel und beim Musiktheater sowie mehr als 20 unterschiedliche Konzerte. Bei den einzigen Operettenfestspielen im Nordosten soll 2023 in Neustrelitz das Stück „Viktoria und ihr Husar“ im Freien aufgeführt werden.

Wirtschaftlich habe das Haus mit rund 210 Beschäftigten, ein Großteil davon bei der Neubrandenburger Philharmonie, die Corona-Zeit dank der staatlichen Hilfen und des Theaterpaktes mit dem Land gut überstanden, hieß es. So konnte eine neue Werkstatt eröffnet und ein Vertrag zur Nutzung des Marstalles im Schlossgarten geschlossen werden, der gerade vom Land saniert wird und als Probebühne dienen soll.

Als größeres Projekt stehe nun die Erneuerung der Bühnentechnik im Großen Haus in Neustrelitz an, die zwischen vier und sechs Millionen Euro kosten soll. Dazu müsse voraussichtlich nach der nächsten Spielzeit eine Ausweichspielstätte für ein halbes Jahr gefunden werden. dpa