Europameister Thieme reitet in Florida zu Weltcup-Sieg

Teilen

Andre Thieme gewinnt mit Chakaria ein Weltcup-Springen in Florida. © Stefan Lafrentz/dpa/Archivbild

Springreiter André Thieme hat die Weltcup-Prüfung in Ocala gewonnen. Der Europameister aus Plau am See setzte sich am Sonntag (Ortszeit) beim Höhepunkt des Turniers im US-Bundesstaat Florida im Sattel seines Toppferdes Chakaria durch. Der 47-Jährige gewann vor Maria Gabriela Brugal Gasso (Dominikanische Republik) mit J'adore und Santiago Lambre (Brasilien) mit Chacco Blue II.

Ocala - Für ein Ticket für das Weltcup-Finale Anfang April in Omaha kommt der Erfolg zu spät. Die Qualifikation ist mit dem Turnier in Ocala beendet.

Auf seiner mehrwöchigen USA-Tour hatte Thieme vor einem Monat ebenfalls in Ocala ein mit 100 000 Dollar (ca. 93 500 Euro) ausgeschriebenes Springen auf Conacco für sich entschieden. Der dreimalige Sieger des deutschen Derbys reist seit mehr als 20 Jahren im Winter und Frühjahr für mehrere Wochen nach Florida.

Der Mecklenburger startet bei den beiden wochenlangen Winter-Turnierserien in Ocala und im 380 Kilometer südlich gelegenen Wellington, bei denen bis Anfang April Woche für Woche hoch dotierte Springen ausgeschrieben sind. Zudem nutzt der Profireiter und Pferdehändler die Zeit zur Kundenpflege und -betreuung. „Meine gesamte Kundschaft ist in Amerika“, hatte er vor einem Jahr erklärt. dpa