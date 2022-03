Ex-DDR-Umweltaktivist wird Chef der Abteilung Klimaschutz

Die neu geschaffene Abteilung Klimaschutz im Agrar- und Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns soll von Jörn Mothes geleitet werden. Der parteilose 60-Jährige, der zuletzt in der Staatskanzlei für Zukunftsfragen und strategische Planung zuständig war, werde sein neues Amt am Donnerstag antreten, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Schwerin.

Schwerin - Zuerst hatte NDR 1 Radio MV darüber berichtet.

Der studierte Theologe war in der DDR-Bürgerrechts- und Umweltbewegung aktiv und arbeitete 1990 am viel beachteten Nationalparkprogramm der DDR mit. Im gleichen Jahr wurde er erster Leiter des Müritz-Nationalparks. Von 1993 bis 2008 arbeitete Mothes dann in der Behörde des Landesbeauftragten für die Stasiunterlagen in Schwerin, die vergangenen zehn Jahre als deren Leiter. Danach blieb er im Landesdienst, zunächst als Referatsleiter im Bildungsministerium und dann in der Staatskanzlei.

Mothes war maßgeblich am Aufbau des Zukunftsrats beteiligt, der im Auftrag der Landesregierung wichtige Zukunftsfelder für das Land deutlich machen und Handlungsempfehlungen geben sollte. Vor einem Jahr legte das Expertengremium seinen Abschlussbericht vor, mit dem die Regierung aufgefordert wurde, Nachhaltigkeit zur Allgemeinnorm ihrer Politik zu machen. In der Folge hatte die neue Regierung dem Klimaschutz einen größeren Stellenwert eingeräumt. dpa