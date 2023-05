Ex-Frau mit Kabel gewürgt: Angeklagter schweigt im Prozess

Landgericht Stralsund

In Bad Sülze ist ein Streit eines getrennt lebenden Paares mit Würgeattacken zu Ende gegangen. Der 46-jährige Mann steht nun wegen versuchten Mordes vor Gericht - und schweigt vorerst.

Stralsund - Im Prozess am Landgericht Stralsund um den versuchten Mord an seiner Ex-Frau schweigt der Angeklagte. Zum Auftakt der Verhandlungen am Montag wollte sich der 46-Jährige nicht zu der Anklage äußern. Demgegenüber bestätigte die geschädigte Frau im Prozess die beiden Gewaltattacken, die am 22. Dezember 2022 in der Wohnung des Angeklagten in Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) stattgefunden haben sollen. „Ich dachte, ich sterbe“, sagte die 43-Jährige.

Nach ihrer Darstellung hatte die neue Lebensgefährtin ihres Ex-Mannes sie an diesem Tag angerufen. Sie solle in die Wohnung des 46-Jährigen kommen, wo man darüber reden wolle, wer sich um das neunjährige Kind des Ex-Ehepaares zu Weihnachten kümmern solle. Beim gemeinsamen Biertrinken sei der Mann dann plötzlich aufgestanden und rausgegangen. Plötzlich habe sie bemerkt, wie ihr von dem Angeklagten von hinten ein Kabel um den Hals gelegt wurde. Sie habe zwei Finger dazwischenbekommen, das Kabel abgestreift und sei geflohen.

Der Mann soll ihr gefolgt, sie im Freien niedergeschlagen und gewürgt haben. Als eine Nachbarin das sah und den Mann anschrie, er solle aufhören, sei dieser geflohen. „Das hätte tödlich enden können“, sagte eine Rechtsmedizinerin, die die Würgemale später untersuchte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord, versuchten Totschlag und Körperverletzung vor. Dem Beschuldigten droht eine Haftstrafe zwischen 3 und 15 Jahren. Die Kammer will den Prozess noch am Montag abschließen. dpa