Fahranfänger verursacht Unfall mit vier Autos

Ein 18-Jähriger war am Steuer wohl einen Moment unaufmerksam - vier Autos sind nun durch einen Unfall stark beschädigt. Drei Menschen wurden verletzt. Es wird ermittelt.

Röbel - Bei einem Unfall mit vier Autos in Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) sind am Samstag drei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, hatte ein Fahranfänger in einer Kurve auf der Umgehungsstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit zwei Autos im Gegenverkehr zusammengestoßen. Danach kollidierte ein viertes Auto mit einem der Unfallfahrzeuge. Gegen den 18-Jährigen aus Niedersachsen, der unverletzt blieb, wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Die vielbefahrene Umgehungsstraße, die zur Autobahn 19 führt, musste zur Bergung vier Stunden gesperrt bleiben. Der Aufprall war so heftig, dass am Auto des Unfallverursachers das linke Rad samt Aufhängung abriss und der Wagen in einen Graben schleuderte. Die 18-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers, ein anderer Autofahrer und eine 13 Jahre alte Mitfahrerin im ersten Auto, das mit dem Wagen des 18-jährigen Fahrers zusammenstieß, wurden verletzt.

Alle vier Autos waren dermaßen beschädigt, dass sie geborgen werden mussten. Den Schaden schätzten Polizisten am Sonntag auf mehr als 40 000 Euro. Ein Gutachter der Dekra soll nun die Ursache herausfinden, warum der 18-Jährige plötzlich auf die linke Fahrbahnseite hinübergekommen war. dpa