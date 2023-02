Fahrer überschlägt sich mit Auto - Beobachter helfen

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Krankenhaus“ weist den Weg zur Klinik. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Aufmerksame Autofahrer haben die Rettung eines schwerverletzten Unfallfahrers in der Nacht auf der Autobahn 20 bei Strasburg (Vorpommern-Greifswald) ermöglicht. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, hatte sich der 42-Jährige bei Dunkelheit mit seinem Wagen überschlagen. Die anderen Autofahrer bemerkten den an eine Leitplanke geschleuderten Wagen und riefen am frühen Morgen Retter und Polizei.

Strasburg - Diese konnten den Schwerverletzten, der im Wagen eingeklemmt war, aus dem Fahrzeug holen und in eine Klinik bringen. Nach ersten Ermittlungen soll der 42-Jährige in Sekundenschlaf gefallen sein, was zu dem Unfall in Fahrtrichtung Norden führte. Am Auto entstand Totalschaden. dpa