Fahrer von Winterdienstfahrzeug bei Glätte-Unfall verletzt

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall mit einem Räum- und Streufahrzeug auf glatter Straße ist am Samstag ein 28-Jähriger in Benz auf Usedom leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam der Mann von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Hierbei kippte der Lkw auf die Beifahrerseite. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 20.

Benz - 000 Euro. dpa