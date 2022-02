Falsche Polizisten bringen Seniorin um mehr als 50.000 Euro

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Als Polizisten auftretende Betrüger haben eine Seniorin aus Waren an der Müritz um mehr als 50.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellten sich die falschen Polizisten als Schmidt, Braun und Meier vor und erzählten der 84-Jährigen am Telefon von einer angeblichen rumänischen Diebesbande. Diese habe eine Liste, auf der sich auch der Name der Frau befinde.

Waren - Da die Bande teilweise noch unterwegs sei, müssten die Beamten das Geld der Frau sicherstellen. Die Betrüger übten demnach mit zahlreichen Anrufen Druck auf die Frau aus, so dass diese mehrfach mit einem Taxi zur Bank fuhr und Geld abhob. Dieses übergab sie an ihrer Haustür an Komplizen der falschen Polizisten.

Die Frau habe Taxifahrer oder Bankangestellte immer wieder beschwichtigt, dass alles seine Ordnung habe. An einem Tag habe sie auch ihre EC-Karte samt Pin übergeben. Der Betrug sei herausgekommen, weil einer Bankmitarbeiterin die ungewöhnliche Abhebung aufgefallen sei. dpa