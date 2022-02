Falsche Polizisten wollen Corona-Bußgeld eintreiben

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Westmecklenburg warnt vor einer neuen Corona-Betrugsmasche. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hätten sich zwei Männer in Parchim als Polizisten in Zivil ausgegeben und versucht, von einer Frau Bußgeld einzutreiben. Dabei hätten die etwa 30 Jahre alten Männer am Donnerstag bei der 21-jährigen Frau geklingelt und ihr vorgeworfen, sie habe vor drei Tagen beim Einkauf in einem Geschäft gegen die Maskenpflicht und damit gegen die Corona-Landesverordnung MV verstoßen.

Parchim - Deshalb sollte die 21-Jährige nun 250 Euro zahlen.

Ein angeblicher Dienstausweis, der nur flüchtig vorgezeigt wurde, sollte das Auftreten des Duos wohl legitimieren. Die Frau, die überdies an der Tür bedrängt worden sein soll, habe das aber abgelehnt. Die Täter gingen, sollen aber angekündigt haben wiederzukommen, um das Bußgeld abzuholen.

Einer der Tatverdächtigen soll eine Jacke mit der Aufschrift „Polizei“ getragen haben. Der Sprecher der Polizei wies darauf hin, dass die Beamten nie Bußgelder wegen Verstößen gegen die Corona-Landesverordnung eintreiben würden. dpa