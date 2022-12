Falschgeldbetrug rückläufig - Warnung vor Spielgeld

Die Bundesbank präsentiert gefälschte 20- und 50-Euro-Geldscheine. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Mit „Blüten“ wird im Nordosten am häufigsten im Raum Rostock bezahlt. Auch weil Ermittlern dort ein Duo im Sommer ins Netz ging, sind die Schadenssummen wieder rückläufig. Aufpassen sollten Geschäftsleute aber trotzdem.

Schwerin/Rostock - Die Falschgeldkriminalität ist in Mecklenburg-Vorpommern gesunken. Wie eine Statistik des Landeskriminalamtes MV zeigt, gab es in den ersten neun Monaten im Nordosten 340 Fälle mit knapp 800 falschen Geldscheinen. Das sind zwar ähnlich viele Fälle wie im Vorjahreszeitraum, aber etwa ein Drittel weniger „Blüten“. Der Schaden für 2022 wird bisher mit rund 32.000 Euro angegeben, was mehr als 60 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum war. Den tiefsten Stand in MV hatten die Ermittler im gesamten Jahr 2019 registriert, als 386 Fälle mit 550 „Blüten“ aufgetaucht waren.

Am häufigsten nutzten Täter im Jahr 2022 gefälschte 50-Euro-Banknoten - etwa bei der Hälfte aller Fälle - vor 20-Euro-Banknoten, die in 41 Prozent der Fälle bemerkt wurden. Die meisten Fälschungsfälle sind laut LKA in Rostock und im Landkreis Rostock aufgetreten, wo im Sommer auch ein Schüler-Duo unter diesem Tatverdacht gefasst worden war.

Die jungen Männer sollen seit Anfang Juni in mindestens 60 Fällen mit „Blüten“ von 20-Euro- und 50-Euro-Scheinen bezahlt haben. Betroffen waren vor allem Geschäfte in Rostock und im östlichen Teil des Landkreises Rostock. In einigen Geschäften waren über Videokameras Bilder entstanden, die als Fahndungsfotos dienten und Ende Juli zu den Verdächtigen geführt hatten. In ihren Wohnungen war auch Beweismaterial gesichert worden.

In dem Zusammenhang warnen die Behörden vor zunehmendem Gebrauch von zugelassenem Spielgeld, das rechtlich korrekt als „verwechselbare, banknotenähnliche Abbildung“, bezeichnet wird. Dieses Spielgeld, das unter Einhaltung bestimmter Regeln legal vertrieben werden darf, werde am häufigsten bei Festivals, in Bars oder Nachtclubs sowie auch im Einzelhandel „eingesetzt“. dpa