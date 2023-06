Farbenstreit um Kirche: Polizei ermittelt erneut

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Der Farbenstreit um die Kirchenkapelle in Vitt (Vorpommern-Rügen) beschäftigt erneut die Polizei auf der Insel Rügen. Es werde wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt - die Kirchengemeinde habe Anzeige erstattet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Stralsund. Unbekannte haben auf der terrakottafarbenen Außenfassade des achteckigen Gotteshauses erneut weiße Herzen aufgemalt - diesmal acht, jeweils an jeder Ecke eines.

Vitt - Es ist das zweite Mal seit 2021, dass Unbekannte so darauf hinweisen, dass sich Anwohner eigentlich eine weiße Außenfarbe der Kirche wünschen.

Die Kapelle war Anfang des 19. Jahrhunderts nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) entstanden. Sie wird auch für Hochzeiten genutzt und war über Jahrzehnte außen weiß - wie fast alle Häuser im Fischerdorf. Im Zuge einer Sanierung war nach Angaben der Kirchengemeinde eine andere historische Außenfarbe entdeckt worden: eine Terrakotta-Farbe. Eine entsprechende Empfehlung der Denkmalpflege wurde trotz Protesten umgesetzt. In der Folge hatten Unbekannte 26 weiße Herzen im Sommer 2021 an die Außenwand gemalt.

Auch damals hatte die Polizei ermittelt, aber keine Täter gefunden. Die ersten Protest-Herzen waren 2022 wieder mit Terrakottafarbe übermalt worden. dpa