FDP hält lückenloses Nahverkehrsnetz in MV für unrealistisch

Die FDP-Fraktion sieht eine Grenze des Machbaren beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im Nordosten. „Wir müssen mit der Spinnerei aufhören, dass die Menschen von jedem Ort in MV mit öffentlichen Verkehrsmitteln an jedes Ziel gebracht werden können“, sagte FDP-Fraktionschef René Domke am Mittwoch in Schwerin. Dies entspreche keiner Realität.

Schwerin - In der Entscheidung des EU-Parlaments für ein Aus für Verbrennerfahrzeuge bis 2035 sieht Domke zudem „überambitionierte Symbolpolitik“. Für die breite Masse gebe es keine bezahlbare Alternative und zugehörige Infrastruktur, um die individuelle Mobilität aufrecht zu erhalten. Der FDP-Fraktionschef plädierte daher für den Einsatz synthetischer Kraftstoffe, sogenannter E-Fuels, die auch in Verbrennungsmotoren genutzt werden können. dpa