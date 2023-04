FDP im Landtag: Entscheidung über LNG-Terminal aufschieben

Die FDP im Schweriner Landtag hat einen Aufschub der Entscheidung über den Bau eines Terminals für Flüssigerdgas (LNG) an der Ostsee gefordert. Der Bedarf und die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage seien bislang nicht ausreichend dargestellt, kritisierte der energiepolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, David Wulff am Mittwoch in einer Mitteilung.

Binz/Berlin - „Hier ist die Bundesregierung gefragt, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Standorte transparent darzustellen.“

Zur weiter unklaren Standortfrage erklärte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK): „Gegen das bisher geplante FSRU-Offshore-Terminal in 5 km Entfernung vor Sellin gibt es zunehmende Bedenken. Daher prüft das BMWK im Gespräch mit der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern seit einigen Wochen intensiv alternative Ostseestandorte.“ Nach dpa-Informationen präferierte es zuletzt den Hafen von Mukran als alternativen Standort. Auch ein Standort weiter draußen auf See wurde zumindest diskutiert. „Die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen“, hieß es vom BMWK. „Die Standortentscheidung soll so schnell wie möglich gefällt werden.“

Ein ostdeutscher Küstenstandort sei vor dem Hintergrund einer europäischen Energieversorgungssicherheit von Bedeutung. Es würden Importmöglichkeiten für mittel- und osteuropäische Nachbarn geschaffen, die bislang durch russisches Gas versorgt wurden und diese Mengen kompensieren müssen. Die Sprecherin unterstrich die Bedeutung des Aufbaus einer deutschen LNG-Importinfrastruktur. Die Reduzierung und dann der Wegfall russischer Gaslieferungen im vergangenen Jahr hätten diesen „zwingend notwendig gemacht“. Kritiker hatten zuletzt eine Schaffung nicht benötigter Überkapazitäten moniert.

Auch Wulff verwies auf die Verantwortung gegenüber osteuropäischen Partnerländern und deren Energieversorgung. Er forderte aber auch, die Sorgen der Menschen im Nordosten ernst zu nehmen und auch die Belange Natur- und Artenschutz sowie Tourismus zu prüfen. Dass eine Petition gegen ein Terminal auf oder vor Rügen mehr als 61.000 Mitzeichnungen erreicht habe, unterstreiche die erhebliche Bedeutung der Entscheidung für die Menschen im Nordosten.

Am Dienstag hatte die Initiatoren der Petition mitgeteilt, das Quorum von mindestens 50.000 Unterstützern erreicht zu haben. Deshalb sei am 8. Mai eine öffentliche Anhörung der Petenten beim Petitionsausschuss des Bundestags geplant. Die Petition richtet sich gegen die Aufnahme Rügens als Standort in das LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG). Damit würde ein geplantes Terminal als priorisiertes Vorhaben eingestuft und der Weg für ein schnelleres Genehmigungsverfahren geebnet.

Vom BMWK hieß es: „Das LNGG ist weiter in der Abstimmung.“ Details könne man noch nicht nennen auch keinen Termin für eine Behandlung im Bundeskabinett. Am kommenden Montag startet der Bundestag wieder in eine Sitzungswoche. Die Petenten hatten davor gewarnt, schon vor der Anhörung Fakten zu schaffen. dpa