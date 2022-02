FDP: Mangelnde Transparenz bei Amtsvergabe durch Regierung

Teilen

Die oppositionelle FDP wittert Vetternwirtschaft bei der Besetzung gut dotierter Regierungsämter. Der Fraktionschef der Liberalen im Schweriner Landtag, René Domke, kritisierte die Umstände der Berufung von Linken-Landeschefin Wenke Brüdgam als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Landes scharf. „Völlig losgelöst von der Person Brüdgam, deren Qualifikation oder Nichtqualifikation ich persönlich gar nicht beurteilen kann, ist dieser Vorgang absolut intransparent und reiht sich ein in eine Kette hochbesoldeter Ernennungen und der damit verbundenen Versorgung von Parteifunktionären“, urteilte Domke am Freitag in Schwerin.

Schwerin - Die FDP werde von der Justizministerin Jaqueline Bernhardt (Linke) im Rechtsausschuss eine Stellungnahme einfordern. Noch in der Ausschusssitzung Mitte Januar habe sie erklärt, dass sie keine Einzelheiten zu Auswahlverfahren und Besoldungsgruppe nennen könne. Die zugesicherte Unterrichtung vor der Ernennung sei sie schuldig geblieben, beklagte Domke.

Am Mittwoch hatte die Landesregierung weitere Personalentscheidungen verkündet. Dazu zählte auch die Berufung der Rostockerin Brüdgam zur Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Die 37-Jährige war bisher Gleichstellungsbeauftragte in Rostock und seit 2017 als Co-Landesvorsitzende der Linken auch parteipolitisch engagiert. Zur anstehenden Neuwahl der Parteispitze tritt sie aber nicht wieder an. dpa