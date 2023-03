FDP Mecklenburg Vorpommern trifft sich zu Landesparteitag

FDP- Generalsekretär Bijan Djir-Sarai spricht beim Landesparteitag in Schleswig-Holstein. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern trifft sich am Wochenende zu ihrem zweitägigen Landesparteitag in Linstow (Landkreis Rostock). Am Samstag (10.00 Uhr) stehen unter anderem die Wahlen zum Landesvorstand auf dem Plan. Sowohl Parteichef René Domke als auch Generalsekretär David Wulff stellen sich zur Wiederwahl. Auch ein Leitantrag der Parteiführung zu Energie und Wirtschaftsentwicklung wird eingebracht.

Linstow - Zudem soll es Video-Grußbotschaften von Bundesverkehrsminister Volker Wissing und FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai geben. dpa