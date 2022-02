FDP will nur noch Schutzmaßnahmen für besonders Gefährdete

Aus Sicht der FDP soll es spätestens nach dem 20. März in Mecklenburg-Vorpommern nur noch Corona-Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Gruppen geben. Dazu zählte die Partei am Freitag neben Älteren auch Menschen mit Vorerkrankungen und solche, die stationär in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aufgenommen wurden. „Wir müssen verstärkt darauf setzen, aus der Hysterie herauszukommen und wieder an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren“, sagte Landeschef René Domke in Schwerin.

Schwerin - Keine Beschränkung dürfe länger gelten als notwendig.

Mit Blick auf den von Bund und Ländern am Mittwoch beschlossenen Stufenplan für Lockerungen sagte der FDP-Politiker: „Wir brauchen vor allem keine Regelungen, deren Vollzug gar nicht umsetzbar ist.“ Er verwies hierzu auf das Ende der Kontaktbeschränkungen für den privaten Raum. Diese sollen der Landesregierung zufolge für Geimpfte und Genesene am Donnerstag entfallen, für Ungeimpfte am 19. März. dpa