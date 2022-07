FDP will Rezession durch Steuerentlastungen abwenden

Mit Entlastungen für Unternehmen will die FDP-Fraktion im Schweriner Landtag einen drohenden Rückgang der Wirtschaftsleistung im Land abwenden. „Abschreibungsmöglichkeiten müssen verbessert, Steuern gesenkt, Steuerrücklagen aufgelöst werden“, sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin Sandy van Baal am Montag in Schwerin.

Schwerin - Sie forderte zudem ein Entbürokratisierungspaket. „Sinnlose Verordnungen und Richtlinien behindern die Wirtschaft und bremsen wichtige Investitionen. Deshalb sagen wir von der FDP-Landtagsfraktion: Weg damit!“, so van Baal.

Zuvor hatte das Ifo-Institut seinen bundesweiten Geschäftsklimaindex für den Monat Juli veröffentlicht. Der Wert lag mit 88,6 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2020. Als Gründe für die miese Stimmung wurden von den Unternehmen vor allem die hohen Energiepreise und die erwartete Gasknappheit angegeben. „Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. dpa