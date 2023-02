Februar in Mecklenburg-Vorpommern endet sonnig

Ein Mann fährt mit einem Fahrrad über eine Straße, während die aufgehende Sonne den morgendlichen Frühnebel in goldenes Licht taucht. © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

In Mecklenburg-Vorpommern beginnt der Dienstag mit Frost und Glätte. Bei fast wolkenlosem Sonnenschein steigen die Temperaturen auf fünf bis sieben Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mit. Bis zum Abend soll es bei schwachem Wind klar und trocken bleiben. In der Nacht zum Mittwoch wird bei bis zu minus fünf Grad gebietsweise Nebel erwartet.

Schwerin - Der Mittwoch soll sich teils sonnig, teils bewölkt zeigen. Am ersten März-Tag rechnen die Meteorologen mit einer Höchsttemperatur zwischen vier und sieben Grad bei schwachem Wind. dpa