Feierlicher Amtsantritt der ersten Rektorin der Uni Rostock

Das Hauptgebäude der Universität Rostock am Universitätsplatz in der Altstadt. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Erstmals in der gut 600-jährigen Geschichte der Universität Rostock wird am Freitag eine Frau das Rektorat der traditionsreichen Hochschule übernehmen. Die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin Elizabeth Prommer (57) wurde im Oktober 2022 als neue Rektorin für die Amtszeit 2023 bis 2028 gewählt.

Rostock - Vor der feierlichen Investitur - der symbolischen Amtseinführung - startet am Freitag um 13.45 Uhr zunächst ein Festzug am Universitätshauptgebäude in Richtung St. Marien-Kirche, wo um 14.00 Uhr der anschließende Festakt beginnt. Prommer legt während der Investitur ein Gelöbnis ab und erhält eine Urkunde und die Rektorenkette.

Prommer ist Nachfolgerin des bisherigen Rektors Wolfgang Schareck, der nach 14 Jahren in den Ruhestand geht. Die Universität Rostock gehört zu den traditionsreichsten Hochschulen Europas. Sie wurde 1419 als „Alma Mater Rostochiensis“ gegründet, ist die drittälteste Universität in Deutschland und die älteste im gesamten Ostseeraum. Sie besteht aus neun Fakultäten und zählt rund 13 000 Studenten. dpa