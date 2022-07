Ferienverkehr im Nordosten: Freie Autobahnen und volle Züge

Eine leere Autobahn. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Trotz der Sommerferien in fast allen nördlichen Bundesländern rollt der Verkehr auf den Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende weitestgehend störungsfrei. Anders sieht die Auslastung bei der Bahn aus.

Schwerin - Auf den Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern ist es am Wochenende trotz der Sommerferien ruhig geblieben. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es zu keinen größeren Verzögerungen durch Ferienverkehr. Allein auf einigen Bundesstraßen gab es dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) zufolge vereinzelt dichteren Verkehr.

Gut ausgelastet waren hingegen die Züge im Nordosten. Das sei sicherlich auch auf das beliebte 9-Euro-Ticket zurückzuführen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag. Alle Verbindungen seien jedoch stabil gelaufen. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind bereits Sommerferien; Niedersachsen folgt am 14. Juli. Bereits am Freitag hatte der ADAC deshalb für das Wochenende vor Stau gewarnt - beispielsweise in Richtung Meer. dpa