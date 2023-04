Fernseher in Hotel gestohlen - Polizei warnt vor Reisendem

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Westmecklenburg warnt aus aktuellem Anlass vor einem mutmaßlichen Hotelbetrüger. Der Mann trete sehr selbstbewusst auf, gebe sich unter anderem als Mitarbeiter einer Heizungsfirma aus und habe schon mehrere Hotels und Pensionen in der Region Ludwigslust betrogen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Anhand von Kameraaufnahmen sei es gelungen, den aus dem Emsland (Niedersachsen) stammenden 59-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren.

Ludwigslust - Zuletzt war der mutmaßliche Mietbetrüger in Zarrentin und Ludwigslust aufgefallen, wo er auch ein Fernsehgerät gestohlen haben soll.

Der Gesuchte sei mit einem unterschlagenen Auto unterwegs, weise sich mit Visitenkarten aus und nehme auch die Zimmerschlüssel mit. Der Betrug falle so erst auf, wenn der Mann nicht zum bestellten Frühstück erscheine. Ihm wird mehrfacher Betrug und Diebstahl vorgeworfen, wobei er auch schon in anderen Teilen von MV aufgefallen sein soll. dpa