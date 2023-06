Festspiele MV gestartet: 134 Konzerte in drei Monaten

Eine Geigerin. © picture alliance / dpa/Archivbild

Das Klassikfestival Festspiele MV bietet mit 134 Veranstaltungen in diesem Sommer wieder ein vielgestaltiges Programm. Im Mittelpunkt dieser Saison steht ein Instrument, das in der Klassik eher selten zum Einsatz kommt.

Schwerin - Premiere bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern: Erstmals hat ein Akkordeonspieler das Startsignal für das dreimonatige Festival gegeben, das zu den publikumsträchtigsten Sommer-Reihen für klassische Musik in Deutschland gerechnet wird. Zur Eröffnung am Samstag in der Neubrandenburger Marienkirche überraschte Martynas Levickis aus Litauen mit einer eigens von ihm komponierten Festspiel-Ouvertüre für Akkordeon.

Außerdem spielte er eine Adaption des Gershwin-Klassikers „Rhapsody in Blue“, das er mit der NDR Radiophilharmonie unter Delyana Lazarova aufführte. Das Publikum bedankte sich beim Solisten und dem Orchester mit begeistertem Applaus für das außergewöhnliche Konzerterlebnis. Auf dem Programm standen zudem die Konzertsuite „Der Feuervogel“ von Igor Strawinski und ein Stück vom Maurice Ravel.

Als Preisträger in Residence wird Levickis mit 26 Konzerten die Festspiel-Saison ganz maßgeblich prägen. „Lassen Sie sich alle verzaubern von der „magischen Trickkiste“, wie Martynas sie nennt“, sagte Intendantin Ursula Haselböck zur Eröffnung. Der Auftakt vor vollen Rängen lasse darauf hoffen, dass die Festspiele wieder ihre ganze Strahlkraft entfalten können und nach den schwierigen Corona-Jahren der Publikumszuspruch wieder das frühere Niveau erreicht.

Mecklenburg-Vorpommern sei ein Kultur- und Musikland und müsse es auch bleiben. Kulturveranstaltungen seien nicht nur wichtig für Tourismus und Restaurants, sondern auch für das Miteinander. Musik bedeute ein Zeichen für Vielfalt, sei ein Zeichen gegen rechts und gegen Homophobie. „Auf jeden Fall ist sie ein Zeichen für ein Miteinander und für die Zukunft“, betonte Haselböck.

Insgesamt stehen bis Mitte September 134 Veranstaltungen auf dem Programm der Festspiele. Es spielen Klassik-Stars wie die Geigerinnen Julia Fischer und Viviane Hagner, der Cellist Daniel Müller-Schott und der Pianist Alfred Brendel. Dem international gefeierten Geiger Daniel Hope, der dem Festival als Interpret und Berater seit vielen Jahren eng verbunden ist, wird anlässlich seines 50. Geburtstages am Hauptspielort Ulrichshusen ein musikalisches Fest gewidmet sein. Orchester wie die NDR Elbphilharmonie, das New Century Chamber Orchestra San Francisco oder die Academy of St Martin in the Fields werden zu Gastspielen erwartet.

Im Sommer 2019, der letzten Spielzeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie, waren den Angaben zufolge 84.500 Gäste zu den Konzerten und Veranstaltungen der Festspiele gekommen. Im Vorjahr, der ersten Sommersaison wieder ohne Kontakt-Beschränkungen, waren es knapp 60.000, im Sommer 2021 lediglich 37.500. dpa