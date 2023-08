Festspiele MV laden zum „Kleinen Fest im großen Park“

Die Kaskaden im 127 Hektar großen Schlosspark der barocken Anlage. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Mehr als 130 Veranstaltungen umfasst das Programm der Festspiele MV. Den größten Publikumszuspruch findet traditionell das Kleinkunstfest im Schlosspark von Ludwigslust. Die Vorbereitungen laufen. Doch liegt nicht alles in der Hand der Organisatoren.

Schwerin/Ludwigslust - Die Organisatoren der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern hoffen für das Wochenende auf eine längere Regenpause, damit die Besucher des „Kleinen Festes im großen Park“ in Ludwigslust voll auf ihre Kosten kommen können. Das zweitägige Festival der Kleinkunst auf mehreren Bühnen im weitläufigen Schlosspark gilt als die besucherstärkste Veranstaltung im dreimonatigen Festspiele-Sommer. Nach Angaben der Veranstalter sind die 9000 Karten für Samstag nahezu ausverkauft. Für die Shows am Sonntag seien hingegen noch Tickets vorrätig.

Im Vorjahr hatte das „Kleine Fest“ etwa 12.000 Besucher angelockt, die allerdings auf das traditionelle Höhenfeuerwerk verzichten mussten. Wegen der damals anhaltenden Trockenheit und erhöhter Brandgefahr war das Spektakel am Himmel kurzfristig abgesagt worden. Diese Gefahr besteht nach dem Dauerregen der zurückliegenden Tage in diesem Jahr nicht.

Das „Kleine Fest im großen Park“, mit dem die Festspiele die zweite Hälfte der Spielzeit einläuten, ist vor allem bei Familien beliebt. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie waren an beiden Veranstaltungstagen insgesamt bis zu 18 000 Besucher gezählt worden. Beim flanieren durch den weitläufigen Schlosspark können die Gäste Künstler und Ensembles aus aller Welt bestaunen. Im kurzen Wechsel bieten Akrobaten, Artisten, Puppenspieler, Clowns, Musiker und Kabarettisten Proben ihres Könnens.

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern waren Mitte Juni in Neubrandenburg eröffnet worden. Das Programm umfasste 134 Veranstaltungen. Bis zum Finale am 17. September in Wismar bieten die Festspiele noch einmal eine Reihe prominenter Solisten und hochrangiger Orchester auf.

So spielt am 19. August die NDR Elbphilharmonie im Park von Schloss Bothmer (Nordwestmecklenburg) Werke von Antonín Dvořák und Robert Schumann. Ein Tag später ist dort der Jazz-Trompeter Till Brönner mit der NDR Bigband zu Gast. Am 27. August spielt der Akkordeonist Martynas Levickis als Preisträger in Residence in Ulrichshusen (Mecklenburgische Seenplatte) gemeinsam mit weiteren hochkarätigen Musikern unter anderem Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“. Levickis bestreitet am 9. September mit der NDR Radiophilharmonie auch das letzte der drei Picknick-Konzerte auf dem Landgestüt in Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). dpa