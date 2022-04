Festspiele MV planen volle Publikumskapazität

Das Logo der Festspiele MV und das Zeichen des Hengstgestüts in der Reithalle im Landgestüt von MV. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern wollen nach zwei Pandemie-Jahren in diesem Sommer wieder vor voll besetzten Publikumsrängen spielen. „Dank neuer Verordnung herrscht nun Gewissheit, dass die Zuschauerräume während des Sommers wieder komplett gefüllt werden können“, sagte Intendantin Ursula Haselböck am Freitag.

Schwerin - Bisher seien die Konzerte 2022 nur mit halber Kapazität und Bestuhlung nach dem Schachbrettmuster verkauft worden, um langwierige Rückabwicklungen und kurzfristige Anpassungen aufgrund sich ändernder Vorgaben zu umgehen. Seit Freitag würden Tickets für alle Plätze verkauft.

Sollten die Inzidenzzahlen wieder steigen, würden Maßnahmen wie die 2G-Regelung (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) und die Maskenpflicht wieder greifen, sagte Haselböck. „Eine Reduzierung der Plätze wie in der Vergangenheit ist jedoch ausgeschlossen. Erworbene Karten behalten also in jedem Fall ihre Gültigkeit.“

Der Festspielsommer soll in diesem Jahr vom 18. Juni bis 18. September stattfinden. Angekündigt sind 141 Konzerte an 60 Orten. Neben Orchestern wie dem BBC Symphony Orchestra und dem Konzerthausorchester Berlin werden Klassik-Stars wie die Cellisten Daniel Müller-Schott und Harriet Krijgh oder der Pianist Kit Armstrong erwartet. Als Preisträger „in Residence“ soll vor allem der Geiger und Dirigent Emmanuel Tjeknavorian den Festspielsommer in 24 Konzerten prägen. dpa