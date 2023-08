Festspiele MV verzeichnen wachsendes Besucherinteresse

Teilen

Die Kaskaden im 127 Hektar großen Schlosspark der barocken Anlage. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen nach schwierigen Jahren mit coronabedingten Einschränkungen ein wieder wachsendes Publikumsinteresse. Doch können sie noch nicht an die Zahlen aus den Jahren vor der Pandemie anknüpfen. Wie die Festspiele am Donnerstag in einer Halbzeitbilanz des Festspielsommers mitteilten, kamen etwa 29.000 Musikfreunde zu den bislang etwa 75 Konzerten.

Schwerin - Fast die Hälfte sei dabei ausverkauft gewesen. Im Vorjahr seien zur Halbzeit etwa 25.000 Besucher gezählt worden, 2019 allerdings rund 40.000.

Festspiele-Intendantin Ursula Haselböck zeigte sich erfreut über den positiven Trend, räumte zugleich aber ein, dass die Saison bislang „von heller Sonne und dunklen Wolken gleichermaßen geprägt“ sei. Dies betreffe nicht nur das für ein Sommerfestival mit viel Open Airs wichtige Wetter. „Künstlerische Höhepunkte, meist gut gefüllte Stuhlreihen und ein bestens gelauntes Publikum auf der einen Seite stehen den enorm gestiegenen Kosten und eher vorsichtigem Kaufverhalten bei einigen Großveranstaltungen auf der anderen gegenüber“, sagte Haselböck. Viele Musikfreunde entscheiden sich oft kurzfristig für einen Konzertbesuch.

Die Landesregierung hatte zur Abmilderung der Corona-Folgen im Vorjahr 370.000 Euro aus dem MV-Schutzfonds für die Festspiele bereitgestellt. In den kommenden beiden Jahren soll es zusätzlich jeweils 100.000 Euro vom Land geben. dpa