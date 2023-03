Festspielfrühling-Konzerte wieder teilweise ausverkauft

Teilen

Die Konzertliebhaber kehren zurück: Kurz vor Beginn des Festspielfrühlings Rügen melden die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, dass 18 der 25 Konzerte vom 17. bis 26. März ausverkauft sind. Künstlerische Leiterin des Festspielfrühlings sei in diesem Jahr die Geigerin Noa Wildschut, teilten die Festspiele am Mittwoch mit. Gemeinsam mit musikalischen Freunden wie Harriet Krijgh, Nils Mönkemeyer, Pablo Barragán und Martynas Levickis präsentiere die Niederländerin eine musikalische Vielfalt von Jazz über Kammermusik bis hin zu großer Orchestermusik.

Schwerin/Bergen - Mit dabei sei auch Schauspieler Devid Striesow, er lese im Kurhaus-Saal in Binz aus Günter Grass’ Roman „Die Blechtrommel“. Striesow stammt aus Bergen auf Rügen. Der Festspielfrühling auf Deutschlands größter Insel findet zum elften Mal statt.

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gehören nach eigenen Angaben mit über 190 Konzerten und mehr als 90.000 Besuchern im Jahr zu den größten Klassikfestivals in Deutschland. Drei Saisons werden gestaltet - neben dem Festspielfrühling Rügen die dreimonatige Hauptsaison im Sommer ab 17. Juni in diesem Jahr sowie der Festspielwinter im Advent und zum Jahreswechsel mit einem lokalen Schwerpunkt in Schloss Ulrichshusen. dpa