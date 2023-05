Feuer auf 13-Meter-Schiff bei Törnstart: Besatzung gerettet

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mit einer großen Portion Glück hat ein Rentnerehepaar aus Stralsund ein Feuer auf ihrem Motorboot am 1. Mai überstanden. Der 81-jährige Bootsführer war auf dem Strelasund zu einer längeren Reise aufgebrochen, als er Flammen im Maschinenraum bemerkte, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Dienstag sagte. Ein Polizeiboot konnte den Senior und seine 72-jährige Frau vor der Rügen-Halbinsel Drigge vom brennenden Schiff retten und an Bord nehmen.

Gustow - Ein Feuerlöschboot wurde alarmiert, das den Brand im Maschinenraum des Motorbootes unter Kontrolle brachte.

Das 13 Meter lange Motorboot blieb zunächst schwimmfähig und konnte noch in den Hafen von Gustow (Vorpommern-Rügen) geschleppt werden. Dort wurden Ölsperren ausgelegt. Die Brandursache und die Schadenshöhe an dem Freizeitschiff mit kunststoffummanteltem Holz-Schiffsrumpf seien noch unklar. Der Bootsführer hatte angegeben, dass der Motor vor dem Brand gestottert habe und unregelmäßig gelaufen sei. dpa