Feuer auf Balkon: Hoher Schaden, Frau verletzt

Teilen

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund ist eine Bewohnerin verletzt worden und ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Donnerstag auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Durch sehr starke Rauchentwicklung wurden die dazugehörige Wohnung sowie mehrere Nachbarwohnungen beschädigt, sodass in der Folge nun vier Wohnungen derzeit nicht bewohnbar sind.

Stralsund - Eine 53-jährige Hausbewohnerin kam mit Rauchvergiftungen in eine Klinik. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor noch größerer Schaden entstand. Die Ursache für das plötzliche Feuer auf dem Balkon sei noch unklar. Auf dem Balkon sei auch eine Solaranlage installiert gewesen. Ein Sachverständiger soll die Brandursache im Auftrag der Staatsanwaltschaft klären. dpa