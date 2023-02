Feuer bei Fahrt: Lkw-Fahrer rettet Fracht und Hänger

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In Pampow bei Schwerin ist am Freitagmorgen ein mit Papier beladener Lastwagen während der Fahrt in Brand geraten. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte ein Reifen des Sattelzuges Feuer gefangen. Die Flammen griffen bereits auf Anhänger und Plane über. Der umsichtige Lkw-Fahrer sah das, konnte den Sattelzug-Anhänger noch von der Zugmaschine abkoppeln und die Feuerwehr alarmieren.

Pampow - Diese hat ihren Sitz an der viel befahrenen Umgehungsstraße der Bundesstraße 321 und war nur einen Steinwurf entfernt.

Die Kameraden konnten den Brand löschen, bevor die gesamte schwere Papierladung in Flammen aufging. Der Sachschaden wurde dadurch auf etwa 10.000 Euro begrenzt. Die B321 musste rund eineinhalb Stunden gesperrt bleiben. dpa