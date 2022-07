Feuer in Neubrandenburg gelegt: Brandserie geht weiter

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben in der Oststadt in Neubrandenburg erneut Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses gelegt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, entstand bei dem Brand am späten Samstagabend ein Schaden von rund 30.000 Euro. Laut Polizei wurden in einigen Kellerabteilen abgestellte Gegenstände, etwa alte Möbel, in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war schnell da und konnte die Flammen etwa eine Stunde vor Mitternacht löschen.

Neubrandenburg - Es wird wegen des Verdachts der schweren vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen diesmal nicht verlassen, seien aber stark beunruhigt.

In der Oststadt kommt es seit März immer wieder zu Keller- und Sperrmüllbränden in und an mehrgeschossigen Plattenbauten, dabei vor allem in zwei Straßen. Dabei brannte es mindestens sieben Mal in Kellern. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. In einem Fall griffen Flammen vom Sperrmüll auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses über. Zwei Menschen kamen bei solchen Bränden mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik. Die Polizei sucht nach Verdächtigen und hofft auf Hinweise von Zeugen. dpa